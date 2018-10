Sorrento, sospesa temporaneamente la fermata Sita di via Tasso

Sorrento. Ieri la direzione di Sita Sud, ha diramato un avviso pubblico, in cui si informa l’utenza che la fermata degli autobus di via Tasso è stata sospesa temporaneamente. Tale decisione è giunta in seguito ad una comunicazione del Comando dei Vigili Urbani del comune di Sorrento. Tale sospensione, per ragioni di viabilità, prevede che la fermata successiva a Viale degli Aranci, sarà effettuata solo in Piazza De Curtis nei pressi della stazione vesuviana.