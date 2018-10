Sorrento, sequestrati 35 kg di tonno rosso: “Saranno donati in beneficenza”

35 kg di tonno rosso sono stati sequestrati questa mattina a Sorrento. L’operazione è stata portata a termine dalla Guardia Costiera ed è il culmine di un’attività che ha visto coinvolta polizia giudiziaria, coordinata dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. In zona Marina Grande sono stati trovati due contenitori refrigeranti contenenti 35 kg di tonno rosso, delle dimensioni di 20 e 40 centimetri.

Ricordiamo che il periodo in cui si può pescare questo tipo di pesce è terminato ad agosto. Dopo il controllo dell’ASL, come riporta il Mattino, il pesce è stato donato ad enti caritatevoli della costiera sorrentina. “I controlli -ha riferito la Guardia Costiera – continueranno nei prossimi giorni per garantire la tutela dei consumatori in tutto il compartimento marittimo di Castellammare”.