Sorrento, sagra dell’uva di Priora

Priora, frazione collinare di Sorrento, da sabato 6 a lunedì 8 ottobre 2018, ospiterà la trentanovesima edizione della “Sagra dell’Uva”, che quest’anno coinciderà con i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rosario. La Sagra e la Festa della Beata Vergine del Rosariosi si svolgeranno Sabato 06, Domenica 07 e Domenica 08 Ottobre 2018. Inoltre, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, da Giovedì 04 a Sabato 06 Ottobre ci sarà il Triduo in preparazione alla festa. Domenica 07 Ottobre, alle 08:30 Santa Messa; alle ore 10:30 Santa Messa e Supplica alla Madonna di Pompei; alle ore 15:30 Processione con la statua della Madonna del Rosario, al rientro in Chiesa ci sarà la Solenne Benedizione. Alle ore 19.00 – Apertura stand con l’esposizione di antichi attrezzi agricoli per rievocare la tradizione della vendemmia. Alle ore 20.00 – Circus 40 anni di danza a cura di Patty Schisa (spettacolo di danza classica, moderna e hip hop a seguire Festival degli Artisti di Strada. Lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 19.00 apertura stand con l’esposizione di antichi attrezzi agricoli per rievocare la tradizione della vendemmia. Alle 20.00 Marco Palmieri in “Pezzi da Varietà” a seguire il concerto di Le Cuntesse – gruppo femminile di musica folk e popolare.

Da sabato a lunedì ci sarà un servizio navette da Piazza Lauro dalle ore 19.00 alle ore 23.00.