Sorrento : “Ritorno a Sorrento”, l’omaggio a Maksim Gor’kij

Ad oltre ottant’anni dalla scomparsa, resta uno dei più importanti scrittori e drammaturghi russi, e tra i più grandi della letteratura di tutti i tempi. Molte delle sue opere furono realizzate durante il soggiorno al Capo di Sorrento, nella villa “Il Sorito” meta, dal 1924 al 1933, di intellettuali, artisti e politici giunti dalla madrepatria. Un legame ancora saldo, quello tra la penisola sorrentina e Maksim Gor’kij, come testimoniano le varie edizioni del premio di letteratura e traduzioni a lui dedicato e la recente missione a Mosca, San Pietroburgo e Plyos di una delegazione del Comune di Sorrento, per stringere nuovi accordi con organismi governativi, enti museali ed associazioni, per scambi culturali e turistici.

Una nuova tappa nel percorso delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita sarà “Ritorno a Sorrento” l’evento in programma per sabato 27 ottobre, a Sorrento, al quale prenderanno parte esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni della Federazione Russa e dell’Italia. La giornata sarà preceduta da un convegno ospitato dal 25 al 26 ottobre, a Napoli, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con la partecipazione di studiosi provenienti da tutto il mondo.

L’omaggio di Sorrento al padre del movimento culturale ed artistico noto come “realismo socialista”, prenderà il via alle ore 12, con lo scoprimento a piazza della Vittoria di un monumento in bronzo che raffigura Gor’kij, realizzato da Aleksandr Rukavishnikov, membro effettivo dell’Accademia russa delle Belle Arti ed tra i più noti artisti contemporanei. L’opera, alta 2 metri e mezzo per una tonnellata di peso, è stata donata alla Città di Sorrento dai coniugi Timerbulat ed Inga Karimov, ai vertici del Fondo delle Letterature Nazionali. Timerbulat Karimov sarà nella città del Tasso anche in qualità di sindaco di Plyos, accogliente località sulle rive del Volga che organizza ogni anno rassegne e manifestazioni culturali e sede, durante tutto il 2018, di numerosi eventi dedicati all’Italia, per promuovere la diffusione della conoscenza delle nostre eccellenze. Un impegno che lo ha portato ad essere insignito, lo scorso giugno, dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia, consegnata dall’ambasciatore d’Italia a Mosca, Pasquale Terracciano, tra gli ospiti annunciati alla cerimonia, insieme ad alti rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa a Roma.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16 e trenta, nella sala Tasso del Palazzo Municipale, si svolgerà invece un convegno di studi sulla Sorrentinskaja Pravda, una rivista culturale fondata e redatta da Gor’kij durante la sua permanenza a Sorrento.

“Sarà una grande festa per la nostra città, alla quale invitiamo a partecipare cittadini e visitatori – commenta il sindaco, Giuseppe Cuomo – A Timerbulat ed Inga Karimov va il nostro profondo riconoscimento per la loro generosità. L’opera donata ai sorrentini sarà per sempre simbolo di amicizia tra le nostre comunità, nonché stimolo per nuovi progetti di collaborazione, nel segno della cultura, tra l’Italia e la Federazione Russa”.