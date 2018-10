Sorrento. Restyling di Piazza Lauro, i commercianti scrivono al sindaco chiedendo la chiusura della piazza al traffico veicolare

Sorrento. Come abbiamo già scritto in un nostro precedente articolo entro fine anno, forse già nelle prime settimane di novembre, dovrebbero cominciare i lavori in Piazza Lauro che prevedono la realizzazione di una fontana ornamentale con spettacolari giochi d’acqua e riflessi di luce proprio all’ingresso della piazza e, quindi, ben visibile dal Corso Italia ed anche dai tanti turisti che arrivano a Sorrento utilizzando la Circumvesuviana. Inoltre, verranno effettuali lavori di manutenzione del manto stradale, rifacimento dei marciapiedi e del sistema fognario. Anche lo spazio verde sarà rinnovato con l’inserimento di nuove e particolari piante. In vista del restyling di Piazza Lauro i commercianti della zona hanno inviato una lettera al sindaco Giuseppe Cuomo nella quale chiedono che siano ampliate le aiuole e le aree verdi e che la piazza sia interdetta al traffico veicolare. Inoltre chiedono l’intensificazione dei controlli specialmente nelle ore notturne in modo da garantire la sicurezza e prevenire azioni vandaliche che potrebbero deturpare il ritrovato splendore di una delle piazze principali di Sorrento.