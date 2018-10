Sorrento, respinto il ricorso: confermato il sequestro di 26 milioni di euro a Pane

Sorrento. La Corte Suprema ha respinto il ricorso dell’imprenditore Mariano Pane: restano sequestrati i 26 milioni di euro a lui intestati. Tutto partì nel 2009, quando la Guardia di Finanza di Catanzaro riuscì a scoprire la fondazione di un’azienda grazie ad agevolazioni e contributi nazionali e comunitari, i cui fondi erano stati dirottati su altre società estere.

Secondo la Guardia di Finanza erano stati i leader della Infocontact, Giuseppe e Mariano Pane, a far sparire 26 milioni di euro. Gli armatori sorrentini avevano gestito la società insieme ad Alfonso Graziani, morto poco prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. 14 erano i call center che la Infocontact aveva aperto in Calabria, tra Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. 2000 erano stati i dipendenti che avevano perso il posto.

Dopo il dissequestro richiesto al Tribunale del Riesame, non concessa, i Pane, come riporta Metropolis, si sono rivolti in Cassazione e anche qui si sono dovuti arrendere alla motivazione dei giudici: “Il Tribunale del Riesame desume l’esistenza di un accordo tra Mariano Pane, avente comunque la veste di socio della Info Contact, e il figlio nella posizione dapprima di amministratore delegato e successivamente di amministratore unico: la circostanza che il contributo del padre non si sia esaurito nel finanziamento iniziale ma si sia tradotto nel corso degli anni in costanti immissioni di liquidità al fine di superare le contingenti criticità economiche della società e soprattutto che siano assunte nella gestione di quest’ultima determinazioni volte a privilegiare, attraverso gli introiti di volta in volta pervenuti nelle casse sociali, la restituzione delle somme da costui elargite a titolo di prestito a scapito degli stessi obblighi tributari gravanti sulla società, costituisce elemento pienamente idoneo ad evidenziare la riconducibilità in capo a costui della posizione di concorrente nei reati tributari”.