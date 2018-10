Sorrento Radiologia funziona grazie alla buona volontà del personale. In chirurgia pazienti con infezioni, poi serve compagnia

SORRENTO. Presso l’unità operativa di Radiologia di dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento è funzionante l’ambulatorio per gli esami esterni. Nel reparto del presidio sanitario peninsulare si effettuano esami tac con e senza mezzo di contrasto, esami ecografici, esami di radiologia tradizionale, mammografie ed è attivo anche l’ambulatorio per la diagnosi precoce dell’aneurisma dell’aorta addominale.

“Tutto ciò – spiega Rosario Fiorentino ex assessore e consigliere comunale di Sorrento – viene effettuato in regime di lavoro ordinario da quando non e stato più stato rinnovato il progetto autofinanziato per cui gli utenti grazie alla buona volontà e sensibilità degli operatori possono usufruire di un servizio cosi importante per il territorio di Sorrento e della sua costiera”.

Ieri siamo andati in visita all’Ospedale, intanto da far i complimenti al personale medico e paramedico, ma sono a ranghi ridotti. Abbiamo notato che nel reparto chirurgia, quello al primo piano inferiore, oltre a pazienti pronti ad essere operati c’erano anche pazienti con infezioni. La cosa ci ha lasciato perplessi.

Sempre per quanto riguarda alcuni pazienti, abbiamo notato che c’è qualcuno , in genere chi viene da lontano come Positano , che sta da solo. Ma non esistono cooperative o associazioni che facciano questi servizi?