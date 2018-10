Sorrento Raccolti 5 quintali di rifiuti, Questo il bilancio della giornata di pulizia dei fondali del tratto di mare di Marina piccola tra Villa Tritone ed il porto

Raccolti 5 quintali di rifiuti. Questo il bilancio della giornata di pulizia dei fondali del tratto di mare di Marina piccola tra Villa Tritone ed il porto, promossa dal Comune di Sorrento in collaborazione con la delegazione Sorrento – Penisola Sorrentina di Marevivo e la società Penisola Verde spa. Sono intervenuti diversi sub ed apneisti sia di Marevivo che del Centro subacqueo sommozzatori S. Erasmo di Napoli e dell’Associazione Jack Costeau con la collaborazione degli stabilimenti balneari di Marina Piccola che hanno fornito dei pedalò e dell’Area Marina Protetta Punta Campanella intervenuta con lo spazzamare. Tale attività è stata sovraintesa dalla Guardia Costiera Locamare di Sorrento.



Intervistato Luigi Di Prisco Consigluere delegato all’Ambuente e Risorsa mare del Comune di Sorrento dichiara: “Con la giornata odierna abbiamo concluso un importante appuntamento non solo di pulizia dei fondali ma in particolare rivolta alla sensibilizzazione della risorsa mare. Pertanto è doveroso ringraziare di vero cuore la Delegazione Sorrento – Penisola Sorrentina di Marevivo e tutti gli altri soggetti intervenuti.”La sez. di Sorrento,guidata dalla Presidente Elisabetta Russo e dalla Vicepresidente Rossella Gargiulo. La Presidente, intervistata, dichiara: “Ricordo una frase di un cardinale tedesco che diceva: il ringraziamento più bello per i doni di Dio consiste nel passarli ad altri. Questo è il nostro obiettivo: lasciare un mare dignitoso ai nostri figli…non fermandoci mai… L’inquinamento esiste dodici mesi l’anno e per questo interveniamo sempre, non solo nel periodo estivo. Sono tre anni che siamo operativi…i risultati iniziano a vedersi.

Dietro i grandi numeri c’è la forza e l’impegno di noi volontari di Marevivo. Se amate il mare..fate i volontari!”