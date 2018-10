Sorrento, tutto pronto per le 56 abitazioni nell’ex Aprea Mare

E’ tutto pronto per le nuove abitazioni a via Santa Lucia, nell’ex Aprea Mare. Come riporta Metropolis, il Comune di Sorrento ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla società Aldebaran: qualche settimana fa la soprintendenza si era espressa in modo favorevole in merito, dopo aver ricevuto la revoca dell’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune.

Il progetto prevede una struttura costruita in tre piani completamente interrati, destinati ad autorimesse pertinenziali, su cui si edificheranno un livello terra, in parte destinato a residenza ed in parte a porticato con complessivi 7 alloggi, un Primo Piano, articolato su due quote sfalsate (3,20 e 4,80) e costituito da 10 alloggi, un Secondo Piano, articolato su due quota sfalsate (6,40 e 8,00) costituito da 16 alloggi, un Terzo Piano, articolato su due quote sfalsate (9,60 e 11,20) costituito da 12 alloggi, un Quarto Piano , a quota 12,80 e costituito da 8 alloggi, un Quinto Piano, in attico arretrato, a quota 16,00, costituito da 3 alloggi. Complessivamente sono 56 alloggi sviluppati in circa venti metri di altezza.

Ad aprile scorso era stato pubblicato il bando, rivolto a nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie a basso reddito con e senza figli, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate (es. chi ha perso la casa a seguito di un evento calamitoso), studenti fuori sede (come sancito dalla norma), soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, soggetti divorziati, separati, single (con e senza figli), dipendenti delle forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale) assegnati in loco in forma stabile nell’ambito complessivo del 20%.