Sorrento, tutto pronto per i lavori in piazza Lauro e via Marziale

Tutto pronto a Sorrento per i lavori in piazza Lauro e via Marziale. Progetti dei quali vi avevamo parlato spesso in passato e che ora sono vicini ad una realizzazione. Entro dicembre, infatti, cominceranno dapprima quelli che vedranno coinvolta piazza Lauro, in particolare per la realizzazione di una piscina ornamentale, per abbellire l’area, ma è prevista anche una manutenzione di tutto il manto stradale. Costo finale: circa 900 mila euro. Insomma, un’opera assolutamente importante che era “in cantiere” da quasi quattro anni e che vedrà la sua realizzazione entro fine anno, quindi.

Nello stesso periodo, o poco più tardi, partiranno i lavori che riguarderanno invece via Marziale. Qui si parla dell’allargamento dell’intera carreggiata: un progetto di circa 400 mila euro che potrebbe dare ampio ossigeno all’area, spesso soggetta al traffico. Probabile che venga rivisto il dispositivo traffico.