Sorrento. Ospedale all’avanguardia con la nuova chirurgia rigenerativa per le lesioni cutanee

Sorrento. All’ospedale sarà presto in funzione un polo di medicina e chirurgia rigenerativa per le lesioni cutanee. Grazie al nuovo polo sarà possibile riparare e ricostituire tendini, legamenti, cartilagini, pelle ed ossa danneggiati. A beneficiarne saranno in particolare le persone affette da piaghe da decubito, ulcere ed ustioni. Un grande aiuto anche per chi ha perso del tessuto cutaneo a causa di incidenti o traumi. La grande novità consiste nel fatto che i tessuti danneggiati non saranno più sostituiti come si faceva precedentemente ma, grazie a delle tecniche innovative, verranno rigenerati utilizzando delle cellule staminali adulte che aiuteranno e favoriranno la rigenerazione cellulare. Le apparecchiature utilizzate sono tutte all’avanguardia. Fra i tanti dispositivi ce ne sarà uno, denominato non a caso Rigenera, che riesce a ricavare delle microcellule epiteliali centrifugando una piccola parte di pelle dello stesso paziente. Le microcellule ottenute vengono letteralmente spalmate sulla parte di tessuto danneggiato favorendone la rigenerazione.