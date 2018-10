A Sorrento si segnalano ondate di furti a raffica. Dei cittadini si lamentano su Facebook per quanto sia accaduto in queste ultime ore. Non si tratta nemmeno di zone di periferia ma del Corso Italia principale, per cui occorre prestare massima attenzione. I ladri portano via tutto senza ritegno e come vi mostriamo dalle foto, per via ovviamente della fretta, lasciano tutto a soqquadro.