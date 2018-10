Sorrento, nuova Giunta Cuomo. De Angelis “Il sindaco mi ha detto se sono preoccupata, ma no.. però due donne da fuori?”

Piano di Sorrento. Troviamo Maria Teresa De Angelis brillante e spigliata fuori al cinema Delle Rose, dopo la serata di gala del Premio Arturo Esposito. La De Angelis ha premiato don Alfonso Iaccarino e la moglie Livia di Sant’Agata di Massa Lubrense , però oggi si parlava di rimpasto di Giunta con le due donne ( Palomba e lei, ndr ) da fuori. Insomma prima fuori, poi dentro, poi di nuovo fuori Mario Gargiulo e il Ponte. Ora il sindaco Giuseppe Cuomo vuole rimescolare le carte e anticipare il collega Vincenzo Iaccarino a Piano dove il rimpasto si sta rinviando di settimana in settimana. Un pò come fa Sagristani a Sant’Agnello, che più volte ci ha detto che uno dei suoi segreti è rimescolare le carte. Dunque un poker di esclusioni, salvo Massimo Coppola, e fra queste Maria Teresa De Angelis, che non si scompone e parla , dobbiamo dire, in maniera e diretta, una schiettezza che apprezziamo “Siamo andati a pranzo con i russi e il sindaco mi ha detto sorridendo se sono preoccupata.. Io le ho risposto che non lo sono, il sindaco può fare quello che vuole, sto dentro , sto dentro, sto fuori, sto fuori.. ma tutte e due le donne da fuori? Non so..”. Insomma scelte strategiche, una boutade, o parlare di Giunta e toto nomi è un’arma di distrazione di massa da problemi che comunque Sorrento, pur essendo davvero la capitale del turismo costiero della Campania, sta vivendo? Intanto il turno-over dovrebbe far entrare Federico Cuomo, parente del sindaco , in Giunta, e in consiglio comunale Umberto Gargiulo, insomma si accentrerebbe sui fedelissimi la Giunta Cuomo, mentre rimarrebbe da fuori ancora Luigi Di Prisco forse uno dei più attivi i big non parlano e la frattura con Marco Fiorentino, che verrà dichiarato incompatibile a metà novembre, si allarga.