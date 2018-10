Sorrento, nonostante l’ANAC, al Comune ancora nessuna rotazione del personale.

E’ quanto fanno rilevare le Associazioni contro le illegalità, che sollevarono la questione, interpellando l’Ente presieduto dal Giudice Cantone, già nel 2015, denunciando una scarsa trasparenza. Dal Comune rispondono che il piano anti corruzione è adeguato alle indicazioni dell’Anac. Intanto in prossimità del Natale i soliti eventi per centinaia di migliaia di euro saranno gestiti sempre dal solito dirigente.

Sorrento – Insistono le Associazioni contro le illegalità presenti sul territorio nel marcare stretto l’operato dell’Ente di Piazza Sant’Antonino. L’ultima questione, segnalata all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) già dal 2015, riguarda la mancata rotazione del personale comunale. Nel mirino, dell’ennesimo esposto, l’operato della Segretaria Comunale nonché Responsabile dell’Anticorruzione, Dott.ssa Elena Inserra. La quale, più volte già sollecitata in proposito, non ha predisposto sinora alcuna rotazione nei riguardi sia dei Dirigenti che delle nove Posizioni Organizzative che compongono la macchina comunale. Inutile dire che le continue segnalazioni e la conseguente inerzia da parte del Comune in questi anni, ha costretto di recente l’Anac ad aprire un’istruttoria circa la gestione del personale al Comune di Sorrento. Alla quale sia il sindaco Cuomo che la Dott.ssa Inserra avrebbero risposto facendo sapere di aver già adeguato il Piano anticorruzione del Comune secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Anticorruzione e disponibili ad avere un confronto in merito. Fornendo, tra l’altro, un quadro dell’attuale organizzazione degli Uffici comunali. Chiarendo che continua ad essere composta da cinque dipartimenti, con quattro dirigenti, di cui due a tempo indeterminato, uno fuori dotazione organica ed uno a termine. Tuttavia nell’ultimo esposto indirizzato all’Autorità presieduta dal Giudice Raffaele Cantone, a firma dei responsabili delle Associazioni, Enrico Aprea e Francesco Gargiulo, si fa riferimento in particolar modo, alla posizione del Dott. Antonino Giammarino che insieme al Comandante della Polizia Municipale, Coll. Antonio Marcia è inserito a tempo indeterminato.

Capo del Primo Dipartimento, il Dott. Giammarino da anni si occupa tra l’altro di eventi e manifestazioni. Settore dove, tra appalti ed affidamenti diretti, circolano somme di denaro molto sostenute. Come è noto, ribadiscono le Associazioni, una gestione trasparente dell’attività amministrativa presuppone che i dirigenti si alternino negli uffici comunali. Tale è il punto che in maniera determinante viene evidenziato nell’esposto inviato all’Anac. Nello specifico si chiede di fare al più presto chiarezza circa la ragione per la quale da anni sia sempre lo stesso dirigente a capo del Primo dipartimento. Soprattutto in prossimità delle prossime festività natalizie, quando saranno varati provvedimenti pari a centinaia di migliaia di euro. Nel frattempo, come se niente fosse, con delibera nn. 280 del 26 ottobre 2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “M’illumino d’inverno xi edizione”. A cui il Comune di Sorrento partecipa con proprie risorse paria 615 mila euro. A cui va aggiunto un cofinanziamento richiesto alla Regione Campania di 70 mila euro, per un totale di 685 mila euro. Ulteriore progetto per il quale si specifica che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) sarà ancora una volta il dirigente, dott. Antonino Giammarino, attesa la competenza unica dello stesso. Bisogna ora vedere se l’Autorità Nazionale Anticorruzione sarà dello stesso parere. – 29 ottobre 2018 – salvatorecaccaviello.