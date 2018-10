Sorrento , Mario Gargiulo torna in Giunta? Cuomo si scusa e torna sui suoi passi? Clamorosi retroscena

#stotornando. E’ questo il nuovo hastag di Mario Gargiulo , assessore della Giunta di Giuseppe Cuomo escluso ancora per non si sa quali motivi dalla Giunta a Sorrento. I motivi della presunta adesione politica al PD non hanno convinto, la testa chiesta da Marco Fiorentino neanche, la gestione autonoma dell’assessorato, attività commerciali e turistiche di famiglia sotto i riflettori? Altre attività, come quelle di Sant’Agnello? Insomma siamo nel campo delle ipotesi, ma sia come sia con il Ponte e con Mario Gargiulo sembra ci sia un riavvicinamento e nel contempo la richiesta di incompatibilità per Marco Fiorentino. Sul tavolo il percorso meccanizzato e non solo. Dicono i ben informati che dopo il torneo di tennis al Montariello c’è stato l’incontro al Plaza e da li si sono stemperate le posizioni, se hanno chiesto scusa l’uno all’altro , come ci hanno riferito, o altro, fatto sta che si parla del ritorno di Mario Gargiulo.