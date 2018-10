Sorrento Mario Gargiulo incontra Peppino Cuomo al Plaza , si allinea il Ponte. A breve i retroscena in anteprima per Positanonews . E’ la fine della guerra fra Mario Gargiulo, ex assessore del Ponte, e il sindaco Giuseppe Cuomo . Sul tavole questioni politiche ed imprenditoriali in sospeso . Intanto Cuomo insacca questo accordo e si rafforza . Dunque non è solo la premiazione al Montariello , dove per la prima volta, dopo più di un anno, si sono incontrati Cuomo e Gargiulo , con foto che non siamo riusciti a recuperare, ma Positanonews ha scoperto in esclusiva che ieri sera c’è stato addirittura un incontro al Plaza. Ora bisognerà vedere se si trovano le soluzioni richieste, ma intanto Cuomo può anche pensare a rafforzarsi e a colpire Marco Fiorentino sul quale si potrebbe richiedere l’incompatibilità per il risarcimento dovuto per la vicenda del primo maggio.