Sorrento. Maggior aiuto per i disoccupati, orari prolungati per le domande

L’ufficio Ital-Uil, ovvero l’Unione Italiana del Lavoro, una confederazione sindacale nata a sostegno dei lavoratori nel lontano 1950, ha messo a disposizione della cittadinanza un prolungamento degli orari lavorativi al fine di poter far richiesta per la disoccupazione. Il tutto è stato coordinato da Luigi Prisco e le domande potranno essere presentate alla sede di Sorrento in Via dell’Accademia 36. Vi elenchiamo, al contempo, tutte le date messe a disposizione dall’iniziativa molto vicina al precariato e ai cittadini:

2 novembre dalle 10 alle 18

3 novembre dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19

5 e 6 novembre dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19

7 novembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Per poter inoltrare la domanda, tutti i lavoratori stagionali, devono presentare i seguenti documenti: carta d’identità, codice fiscale, una busta paga circa l’ultimo rapporto lavorativo, modello INPS SR163 timbrato e firmato dalla banca o dalla posta dove si possiede il conto corrente o un libretto di risparmio sul quale viene versato solitamente lo stipendio.

Per quelli che, invece, devono fare richiesta anche per gli assegni familiari c’è necessità di presentare l’ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi ed i codici fiscali di tutto il nucleo familiare dichiarato. Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile contattare il seguente numero: 333 2777125.