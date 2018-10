Sorrento. Da lunedì in vigore il nuovo piano traffico per consentire il carico e scarico merci e per la presenza di cantieri

Sorrento. Da lunedì 8 ottobre al prossimo 28 novembre cambia il piano traffico. Dalle 7.00 alle 10.30 dei giorni feriali sarà aperto al traffico il tratto di Corso Italia compreso tra Piazza Torquato Tasso e Vico II Fuoro, al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci. Saranno autorizzati al transito solo gli autocarri che dovranno consegnare e ritirare merci, con un peso a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate e dovranno rispettare un limite massimo di velocità di 20 chilometri orari. Ma il sindaco Giuseppe Cuomo non esclude che il tratto di Corso Italia che collega Piazza Tasso all’ospedale possa essere aperto temporaneamente laddove si presentasse la necessità di alleggerire il traffico cittadino. Inoltre, dal 15 ottobre al 26 novembre a Via degli Aranci si transiterà a senso unico alternato nei tratti interessati dalla presenza dei cantieri per l’installazione delle nuove linee elettriche. Ma il calendario dei lavori a Sorrento continua e prevede la realizzazione degli ultimi allacci della rete della metanizzazione in Via degli Aranci, i lavori della Gori in Via Rota per la separazione delle acque bianche e nere, l’ampliamento di Via Marziale e l’importante restyling della centralissima Piazza Lauro.