Sorrento: Lite fuori al comune aggredito l’architetto Daniele De Stefano.

Sorrento: Accaduto questa mattina nel centro della cittandina, precisamente all’ingresso del comune, a pochi passi dalla basilica di Sant’Antonino e dell’omonima piazza affollatissima di turisti in questo fantastico scorcio di fine estate.

MS., rampollo di una nota famiglia di commercianti di origini stabiesi ha schiaffeggiato pubblicamente il dirigente dell’ufficio commercio ed anti abusivismo del comune di Sorrento architetto Daniele de Stefano.

cosa abbia scatenato l’ira ed il successibile inqualificabile gesto del giovane commerciante non e’ ancora noto seppure sono molte le supposizioni ed i si dice raccolti in giro per sorrento dove la notizia ha destato enorme scalpore soprattutto perche’ ancora una volta viene aggredito un dipendente comunale nell’esercizio delle sue funzioni.