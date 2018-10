Sorrento, la mamma con due figli “La Penisola sorrentina è impazzita , tutti a fare B & B e io non trovo casa” Ennesima denuncia social che ha come oggetto la ormai cronica impossibilità a rinvenire appartamenti da fittare a condizioni abbordabili.

La penisola Sorrentina è impazzita con gli affitti!

Affitti troppo alti o tutti b&b assurdo…!!!

Sono schifata! Non tutti si possono permettere di pagare 1000 euro al mese per avere una casa decente …Hanno pure il coraggio di fittare catapecchie umide.

Attualmente dove abito ,io come altre 2 famiglie con figli ,a breve abbiamo lo sfratto perché il proprietario deve effettuare lavori per fare un b&b …

Sotto il post tanti, tantissimi commenti, anche da chi porta gli esempi di altre realtà dove è ormai divenuto impossibile vivere. Peccato però che gli esempi riguardano grandi città di Italia e non solo: Roma, Firenze, Londra. Dove ci si è spostati dal centro alle periferie.

Qui è un tantino diverso.

La Penisola tutta è oggetto di questo fenomeno. La soluzione è andar via. Sradicarsi, correndo il rischio di dar vita ad una vera e propria realtà fantasma.