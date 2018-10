Sorrento, IMU non pagata: il Comune pronto a recuperare oltre un milione di euro

Continua la lotta del Comune di Sorrento per cercare di recuperare i soldi derivanti dall’IMU non pagata. Questa volta sono sotto osservazione i quattro anni che vanno dal 2012 al 2015: non sarebbero stati versati, infatti, ben 1 milione e 226 mila euro al Comune sorrentino. Proprio per questa ragione, come specificato proprio dall’amministrazione comunale, si è mosso il dirigente del settore Tributi, Donato Sarno, il quale ha disposto oltre 400 avvisi di pagamento che sono stati notificati ai non paganti.

L’IMU, ricordiamo, è un’imposta diretta di tipo patrimoniale, applicata alla componente immobiliare del patrimonio. E’ stata ideata per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.