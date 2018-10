Sorrento grande evento della Cyprea di Celilia Coppola con Padre Ennio Staid “Torquemada il Grande Inquisitore” Il 20 ottobre alle ore 17.30 l’associazione Culturale Cypraea onlus e la Congregazione dei Servi di Maria con il Patrocinio Morale del Comune di Sorrento presentano il libro di Padre ENNIO STAID. Salutano Giuseppe Cuomo Sindaco di Sorrento S.E. Mons Francesco Alfano. Arcivescovo Sorrento – Castellammare di Stabia Diodato Morvillo Priore Congregazione dei Servi di Maria. Intervengono e dialogano con l’autore Vincenzo Russo, Rosanna Zavarese Iaccarino, Don Pasquale Ercolano, Modera Cecilia Coppola. Per creare l’atmosfera del periodo nel quale visse Torquemada si eseguono musiche del XV sec. a cura di Domenico Sodano – Organo portativo e Arpa celtica e Gianluca Mercurio – Percussioni, artisti raffinati e appassionati studiosi conosciuti ed apprezzati per l’interpretazione della musica medievale e rinascimentale, che ne trasmetteranno la magia e la sacralità. con gli antichi strumenti. Un particolare ringraziamento a Daniela Denaro Dirigente del al Liceo artistico-musicale “F,Grandi” di Sorrento per aver messo a disposizione i costumi d’epoca realizzati dagli stessi studenti. Un evento da non peredere consigliato da Positanonews