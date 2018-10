Sorrento: Giuseppe Alviti nominato Cavaliere

Giuseppe Alviti è tra i più giovani in Italia a cui è stata conferita l’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Federazione Nobili Europei Uniti.

SORRENTO, 29/10/2018 – Con i suoi 44 anni il leader dell’Associazione nazionale guardie particolari Giurate Giuseppe Alviti, è tra i più giovani in Italia a cui è stata conferita l’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al merito della Federazione Nobili Europei Uniti. Lo rende nota la stessa Federazione N.E.U, in un post su facebook a firma di S.E. Don Tersilio Benedetti Questo importante, quanto prestigioso, riconoscimento per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo del volontariato, della cultura, del sociale e in attività con fini umanitari, è stato assegnato recentemente a chi guida da anni con passione e determinazione l’ Associazione in modo esemplare ha dichiarato il Direttivo dell’ Agpg con Giuseppe Cuccurullo e prosegue «Una onorificenza densa di significato per la storia personale del nostro Presidente».