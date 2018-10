Sorrento. Furto sacrilego nella chiesa di San Francesco, nella notte ladri rubano l’antico cordone in argento della Statua del santo

Sorrento. Grande amarezza e rabbia tra i cittadini per un furto sacrilego avvenuto la scorsa notte, quando dei ladri sono riusciti ad entrare indisturbati nella chiesa di San Francesco ed hanno rubato il cordone d’argento della statua del Santo che, in occasione della festa dello scorso 4 ottobre, non si trovava nella sua nicchia ma ai piedi dell’altare, quindi facilmente raggiungibile. Quando la mattina la custode dell’adiacente Chiostro dei frati francescani, come è solita fare ogni giorno, è entrata in chiesa per pregare il Santo si è resa conto che l’antico cordone non c’era più e la statua presentava dei segni su un fianco. Immediatamente ha avvertito il guardiano della chiesa e del convento, Padre Antonio Ridolfi, il quale – almeno per il momento – non ha sporto denuncia presso le forze dell’ordine. La statua di San Francesco è stata ricollocata nella sua nicchia e, per questioni di sicurezza, si è deciso di rimuovere anche la corona in argento che, stranamente, non è stata portata via dai ladri.