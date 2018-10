Sorrento. Formati 50 nuovi volontari per il soccorso Blsd e presentate le mappe della città con la posizione dei defibrillatori

Sorrento. Questa mattina il Giec, Gruppo Italiano Emergenze Cardiologiche, guidato dall’aritmologo Maurizio Santomauro, ha tenuto un corso di formazione per il soccorso Blsd, la tecnica di primo intervento che comprende la rianimazione cardiopolmonare ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali, oltre all’utilizzo del defibrillatore. All’incontro hanno partecipato cinquanta nuovi volontari. Durante l’appuntamento sono state presentate le mappe della città che riportano i posti in cui si trovano i defibrillatori. Le nuove cartine saranno distribuite presso le attività turistiche e commerciali. A promuovere il progetto “Sorrento città cardioprotetta” l’assessore Massimo Coppola che si è dichiarato molto soddisfatto di quanto fin qui svolto e dichiara che, comunque, il lavoro da fare è ancora tanto per far sì che la salute dei cittadini e dei tanti turisti che affollano Sorrento sia sempre garantita e tutelata.