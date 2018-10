Sorrento. Denuncia dell’ex assessore Rosario Fiorentino: da due anni assente il servizio di Radiologia all’ospedale cittadino

Sorrento. Rosario Fiorentino, ex assessore e consigliere comunale del comune della penisola, denuncia una grave carenza sanitaria nell’ospedale sorrentino dove continua a non funzionare la Radiologia, un servizio sospeso da ben due anni. Per un presidio ospedaliero importante come quello di Sorrento, che serve l’utenza di tutta la penisola sorrentina oltre a garantire le cure di primo soccorso anche ai tanti turisti che affollano durante l’interno anno il nostro territorio, si tratta di una mancanza molto importante. I cittadini sono costretti a spostarsi a Castellammare di Stabia per poter effettuare un esame radiologico oppure a ricorrere a strutture private con notevole dispendio economico che non tutti possono permettersi. Fiorentino, da sempre attento alle problematiche cittadine, denuncia tale carenza sottolineando come il progetto che prevede la rimessa in funzione dell’ambulatorio di Radiologia non sia stato finanziato. Viene meno, secondo l’ex assessore, uno dei diritti principali dei cittadini, quello alla salute. Si spera che la denuncia possa smuovere qualcosa e che al più presto all’ospedale di Sorrento si possa tornare ad effettuare gli esami radiologici.