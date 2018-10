Sorrento, concorso NCC: esclusi altri candidati per irregolarità

Prosegue l’indagine relativa al bando per l’assegnazione di licenze NCC a Sorrento. Come ricordiamo, il bando in questione ha fatto scaturire diverse polemiche per presunte irregolarità. Noi ve ne avevamo parlato in esclusiva e in anteprima l’estate scorsa e successivamente vi abbiamo confermato che la segnalazione che ci era giunta era esatta e le accuse fondate.

Da indagini, è stato accertato come alcuni partecipanti abbiano falsificato i dati relativi ai propri diplomi, dichiarando il massimo dei voti. Altri, invece, avevano asserito di essere laureati, quando questo non era vero. Tante falsità per cercare di guadagnare punti utili e scalare la graduatoria. Delle bugie che però il Comune di Sorrento non ha bevuto e si è subito attivato per scovare i furbetti: sono bastati infatti dei controlli presso gli istituti scolastici e le università per riuscire a risalire alle menzogne facilmente. Il Comune sta prendendo provvedimenti, escludendo dal concorso i soggetti in questione.

Come riporta Metropolis, continuano ad essere scoperte irregolarità. Nella fattispecie, è stata ritirata la patente NCC ad un altro driver il quale aveva falsificato il voto ottenuto alla scuola media superiore: la differenza era tra il “distinto” e il “buono”.