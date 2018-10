Sorrento concorso per dirigente UTC. Donadio fa fuori Maresca, Cannavale e De Stefano . Ecco i primi risultati della prova preselettiva per il concorso alla carica di dirigente dell’uffico tecnico del Comune di Sorrento. Graziano Maresca, ex capo ufficio di Piano di Sorrento, Daniele De Stefano, funzionario del Comune di Sorrento , Francesco Saverio Cannavale, già dirigente di Sorrento e di Praiano in Costa d’ Amalfi, sono stati fatti fuori . Su ottanta ne sono rimasti venti, ora staremo a vedere che succede.

Sull’albo pretorio o cliccando qui avanti tutti i risultati .