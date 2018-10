Sorrento concorso per dirigente, sarà lui la chiave per il percorso meccanizzato . Esclusi tutti della Penisola Sorrentina. C’è attesa per la nomina del nuovo dirigente dell’ufficio tecnico, non solo per coprire un ruolo momentaneamente coperto da Donadio, che ha superato le selezioni, ma anche perchè il dirigente sarà quello che darà il definitivo ok al percorso meccanizzato dal parcheggio Correale al Porto ed all’eventuale Project Financing che dovrebbe cambiare il volto alla città e sarà l’affare del secolo per i guadagni enormi che ci saranno. Per il ragioniere il Comune potrebbe tranquillamente gestire la cosa, ma ci sono molte forze che spingono verso il project financing, che verrà finanziato dalla Regione Campania con otto milioni di euro. Insomma tutto rimandato alla selezione finale fra i 20 rimasti sugli 83 partecipanti, esclusi tutti della Penisola Sorrentina, anche persone preparatissime, le domande proibitive sono state indovinate solo da pochi. Ora lo sprint finale..