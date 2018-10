Sorrento. Completati i lavori per la nuova condotta sottomarina a servizio del sollevamento fognario “Marina di Puolo”

Sorrento. La società Gori informa che sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria della condotta sottomarina di emergenza a servizio del sollevamento fognario “Marina di Puolo”. L’opera è stata realizzata per garantire un sufficiente livello di diluizione del carico inquinante e, quindi, la protezione della fascia di balneazione per un eventuale fuori servizio dell’impianto. E’ stata quindi sostituita l’intera condotta sottomarina esistente, con una nuova condotta in PEAD (materiale moderno e resistente alla corrosione), migliorando in tal modo anche la sua funzione di allontanamento dei reflui. Dalla video-ispezione subacquea era emerso che la vecchia conduttura sottomarina, che si sviluppava dalla costa fino alla quota -12 metri, presentava alcuni punti di rottura. L’intervento garantirà ai bagnanti un mare più pulito.