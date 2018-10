Sorrento, commemorazione dei defunti: ecco il piano traffico

Come ogni anno, per venire incontro alle esigenze degli abitanti, il Comune di Sorrento ha previsto un nuovo piano traffico per il periodo della commemorazione dei defunti.

Ecco i dettagli.

dal 31 ottobre al 04 novembre 2018:

dalle ore 00.00 alle ore 24.00 , in via trav. san renato, ivi compreso il piazzale antistante l’ingresso del cimitero, è istituito il divieto temporaneo di sosta dei veicoli con rimozione coatta ed il divieto temporaneo di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli: adibiti a servizio di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, a servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, dei residenti nell’area e/o possessori di posto auto privato ivi ubicato ai quali è consentito il solo transito per raggiungere la propria abitazione o posto auto privato;

nei giorni 1 – 2 novembre 2018:

dalle ore 07.00 alle ore 18.00, in via san Renato, nel tratto compreso tra il parcheggio “Pollio” e il parcheggio “terminal” è istituito il divieto temporaneo di sosta dei veicoli con rimozione coatta ed il divieto temporaneo di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli: adibiti a servizio di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, che trasportano persone con limitate o impedita capacità motorie, dei residenti nell’area e/o possessori di posto auto privato ivi ubicato ai quali è consentito il solo transito per raggiungere la propria abitazione o posto auto privato;

dalle ore 07.00 alle ore 18.00 in via marziale, nel tratto compreso tra il civico 24 e l’incrocio con via san Renato, è istituito il divieto temporaneo di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli: dei residenti in quel tratto di strada che potranno raggiungere le loro abitazioni accedendo da via degli aranci, adibiti a servizio di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze; • i residenti di via san Valerio, via campagnano e via Casola, per raggiungere le loro abitazioni, potranno transitare per via san Renato con provenienza da via Cesarano.