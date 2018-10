Sorrento, Claudio D’Esposito (Wwf) ed il Nobel agli esperti del ramo.

Ma vi siete mai posti una domanda? … per decenni e per secoli abbiamo convissuto con gli alberi poi … negli ultimi anni … ci siamo accorti che sono quasi tutti pericolosi? E anche se non ci vogliamo credere a dircelo sono gli “esperti agronomi” … che fino a qualche decennio fa si occupavano evidentemente di altro, visto che non immaginavamo nemmeno quali pericoli rappresentassero tali creature arboree … nè abbiamo mai sospettato di aver rischiato quotidianamente la vita nelle strade e nelle piazze di tutti i paesi e le città d’Italia e d’Europa??? E se è vero che ogni albero avrebbe potuto mietere una vittima … allora è il caso di dare un NOBEL a tali esperti del “ramo”, che facendo abbattere migliaia e migliaia di alberi (sono i numeri reali di quello che sta accadendo in pochi anni nel nostro paese) hanno, di riflesso, salvato la vita ad una miriade di persone!!! E’ assolutamente lecito porsi il dubbio che si stia operando con troppa approssimazione, superficialità, scarsa scientificità e, in taluni casi, mala fede … spinti, come un mantra, dalla solita frase ripetuta: “perchè se poi cade … chi se la prende la responsabilità?”. In Penisola Sorrentina in tantissimi casi in cui il WWF è intervenuto con “controperizie” è sempre riuscito a dimostrare l’inattendibilità, la superficialità e l’inadeguatezza delle perizie prodotte (spesso col “copia & incolla”) per dimostrare la pericolosità degli alberi e la necesità di abbattimento! Ritengo che eliminare interi filari di alberi abbia ben poco di scientifico!!! – 18 ottobre 2018- Claudio d’Esposito – Wwf Terre del Tirreno

Fonte: facebook