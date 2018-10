Sorrento. Non c’è niente da fare, se si vuole vedere un pò di allegria in Penisola Sorrentina per ogni manifestazione, ed Halloween è fra queste, comunque sentita dai turisti e oramai diffusa, bisogna andare da Antonio Cafiero della Pasticceria Primavera, ma anche i bar sorrentini, in assenza di manifestazioni di interesse organizzati dai comuni della Penisola Sorrentina , si sono resi disponibili, qualche negozio, invece, per paura di dover spendere soldi in caramelle ha addirittura chiuso prima.. non comment per questi , pollice verso, in questa occasione, per le amministrazioni comunali, delle quali le manifestazioni o non si sono fatte o non sono state pubblicizzate a sufficienza e comunque non erano visibili in piazza come dovrebbe essere se si vuole fare un evento , e complimenti al mitico Antonio. Da 20 anni fa questo Halloween Event, in questo caso ha fatto Halloween Calcio , una Juve che ruba scudetti e il Napoli che la vuole morta.. Insomma davvero originale e da vedere…Pubblichiamo video e foto da Sorrento anche di altri bar seguiti da Sara Ciocio e Lucio Esposito che hanno fatto qualcosa sulla pagina facebook , bravi tutti.. Antonio spettacolare come sempre , ambasciatore “dolce” dell’ospitalità sorrentina .. complimenti ancora