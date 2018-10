Sorrento c’è.. Il punto di mister Guarracino prima della sfida col Savoia . Abbiamo chiesto per Positanonews Sport Penisola Sorrentina una riflessione del mister Antonio Guarracino prima della partita a Torre Annunziata col Savoia, una sfida difficile ed importante, un derby molto sentito.

Il Sorrento è una bella realtà del calcio campano, lo dice la classifica, (5 punti in 3 gare), il superamento del terzo turno in Coppa Italia (Ercolano – Nola – Turris le tre eliminate), ma più di tutto il numero di giocatori impiegati in queste prime 6 gare della stagione di serie D, ben 30 elementi, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto da Mister Guarracino e dal suo staff. Partenza sprint anche per la juniores nazionale, sempre guidata dal tecnico carottese, che ha già piazzato colpi importanti nelle prime tre giornate del campionato riservato ai classe 2000 e 2001.

Questo weekend previsto un doppio confronto col Savoia: sabato ore 15.30 stadio Italia Sorrento – Savoia (Juniores Nazionale); Domenica ore 15 stadio Giraud Savoia – Sorrento (serie D). Da segnalare l’inizio del campionato under 17 (allievi 2002) della terza squadra rossonera, che partirà sabato 6 ottobre alle ore 18 contro i pari età del Marano di Napoli.