Sorrento calcio, cresce l’attesa per il derby contro il Savoia.

Il Sorrento scalda i motori e si prepara per disputare un altro derby molto atteso, quello contro il Savoia, partita che riporta alla mente le diverse sfide del passato tra la squadra costiera e quella di Torre Annunziata. Domenica si gioca al “Giraud” stadio storico e fortino del Savoia una partita che si preannuncia molto accesa e combattuta, i rossoneri di mister Guarracino sono reduci dalla bella e convincente vittoria di coppa contro la Turris in settimana, ma allo stesso tempo vogliosi di riscatto dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Nola in campionato della settimana scorsa dove dopo una partita dominata dall’inizio alla fine, e con tante occasioni sprecate, la partita si era conclusa con un deludente 0-0. Dall’altra parte invece gli oplontini, guidati da mister Squillante dopo un avvio incerto vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta la scorsa settimana sul campo del Pomigliano. I presupposti per assistere ad un bel match ci sono tutti, lo spettacolo si preannuncia anche sugli spalti con le due tifoserie divise da un’antica ma sana rivalità. Per la partita di domenica inoltre prezzi popolari per i biglietti che saranno i seguenti:

Curva: € 5 (unico)

Tribuna: € 10 (intero), € 7 (donne/u15)

Ospiti: € 5 (unico)

Ingresso Gratis fino a 10 anni