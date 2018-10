Sorrento calcio, al campo Italia arriva il Gravina, rossoneri a caccia dei 3 punti.

Vigilia della settima giornata di campionato, allo stadio Italia arrivano i pugliesi del Gravina. Ambiziosa compagine gialloblu, reduce da un rotondo successo casalingo (5-1) contro l’Ercolanese ed ora lanciatissima a recuperare il terreno perso in classifica. Forte di un organico di primissimo livello (c’è anche il difensore Romeo, in rossonero 7 anni fa col Sorrento di mister Sarri), i pugliesi puntano ai quartieri nobili della graduatoria ed in settimana si sono ulteriormente rinfornzati con l’ingaggio del brasiliano Angelo, in serie A con Parma e Lecce. Avversario sicuramente ostico per il Sorrento, orfano della vittoria in campionato dalla prima giornata, successo sul Gragnano per 1-0, e da allora ben due pareggi a reti bianche tra le mura amiche con tante occasioni sprecate, oltre al buon punto rimediato sul campo del Cerignola, e le due sconfitte esterne entrambe 2-1 contro Savoia e Fasano. Serve quindi tornare alla vittoria, soprattutto in casa per la squadra di mister Guarracino, per poter prima di tutto evitare di essere risucchiati nella zona calda della classifica e poi per poter rilanciare le ambizioni di una stagione partita con dei buoni auspici.