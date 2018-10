Sorrento: blitz del Comune, riprende la strage arborea! Questa mattina, nonostante le controperizie prodotte dal WWF a garanzia della stabilità degli alberi, e la richiesta di un incontro indirizzata al sindaco Giuseppe Cuomo da parte del Presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’ Esposito, nel tentativo disperato di salvare alberi sani che fanno parte integrante del patrimonio arboreo e paesaggistico, il Comune ha dato il via libera alle motoseghe che per ora hanno interessato uno degli ultimi due pini davanti all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, alcuni pini di Via San Renato ed altri ancora di cui vi aggiorneremo.

Intanto Claudio d’ Esposito ha denunciato la cosa con un post sul suo profilo pubblico personale di Facebook,