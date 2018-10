Sorrento blitz al Comune della polizia giudiziaria. La mensa scolastica sotto i riflettori

Sorrento blitz al Comune della polizia giudiziaria, sotto i riflettori la mensa? La Guardia di Finanza, probabilmente su incarico della procura della Repubblica di Torre Annunziata come polizia giudiziaria , è andata al Comune per le carte dell’appalto sulla mensa scolastica vinto dalla cooperativa Prisma .

È stato l’esposto dell’avvocato Salvatore Esposito di Meta di Sorrento, per la Slem, ditta che sarebbe stata ingiustamente esclusa, ad aver probabilmente attivato il blitz.

Al microscopio anche i termini del bando di Palazzo dell’ex Convento dei Teatini in Piazza Sant’Antonino. Ancora un bufera dunque sull’amministrazione Cuomo. L’inchiesta è in mano alla dottoressa Andreana Ambrosino preparato magistrato della Procura Oplontina. La Slem, che opera anche a Positano, Amalfi, Meta, Campania e Basilicata ritiene che vi sia stata una possibile turbativa d’asta per il ribasso e la mancanza di necessità di piu certificazioni ISO nel bando, certificazioni che la Slem ha ma non sono state prese in considerazione già ab origine nel bando.