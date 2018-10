Sorrento. Ben 925 contravvenzioni al Codice della Strada non pagate per 142.000 euro, partono oggi gli avvisi di riscossione coattiva

Sorrento. Sono cominciati oggi gli avvisi di riscossione coattiva del Comune per recuperare la somma di quasi 142.842 euro corrispondente agli importi di 925 contravvenzioni al Codice della Strade non pagate. Di queste 907 sono state elevate dagli agenti della Polizia Municipale nel 2016 e le restanti 18 nel biennio 2015/2016 e ad oggi non risultano ancora saldate. L’importo richiesto con le cartelle inviate per la riscossione coattiva è chiaramente comprensivo della somma sanzione e di quella relativa agli interessi maturati nel tempo trascorso.