Sorrento. Al via una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyberbullismo

Sorrento. Su proposta dell’Assessore Massimo Coppola, la giunta comunale ha approvato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole medie e superiori contro il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Il progetto prevede sei appuntamenti, coadiuvati da figure professionali come psicologi, giornalisti, avvocati ed alrre figure professionali, al fine di analizzare il fenomeno a 360° con tutte le implicazioni sociali e giuridiche. Soddisfatto l’assessore alle politiche giovanili Massimo Coppola: “Crediamo che sia dovere dell’amministrazione affrontare un fenomeno tristemente sempre più presente nella nostra società. Partiamo dai nostri ragazzi per costruire una società del domani migliore. Bisogna far crescere nelle nuove generazioni la cultura della non violenza e del rispetto”.