Il sindaco di Meta annuncia lavori al manto stradale in zona Colli di Fontanelle a Sant’Agnello

Annuncio del sindaco di Meta di Sorrento, nonché consigliere della città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Tito ha appena annunciato che entro fine mese prenderanno via i lavori al manto stradale in zona Colli di Fontanelle a Sant’Agnello. Della situazione del manto stradale della zona in questione ne avevamo parlato più volte e il sindaco Sagristani aveva annunciato diverso tempo fa la volontà di voler rifare il manto stradale per la sicurezza dei cittadini. Ora sembra che i lavori siano finalmente vicini.