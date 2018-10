Si respira già aria di Natale a Salerno: tra non molto l’accensione delle luci d’artista

Come da consuetudine, ogni anno, le luci d’artista famose in tutta Italia per la loro appariscenza e spettacolarità che riescono ad affollare Salerno per mesi interi, quest’anno verranno accese il 9 Novembre, quindi tra poco più di un mese. Gli operai sono già all’opera per il montaggio che sarà lungo e difficoltoso in quanto mai come quest’anno tutta Salerno sarà pienamente illuminata. Giunte alla tredicesima edizione, costeranno ben 2 milioni e mezzo di euro. Soldi ben spesi comunque, almeno dal mio punto di vista, dato che Salerno gode nel periodo natalizio, proprio grazie alle luci, di un’attenzione particolare da parte di tutt’Italia. Molti i pullman che partono perfino dal nord e che percorrono tutto lo stivale pur di venire a godersele e trascorrere week end e serate diverse: nel segno dell’intrattenimento, della buona musica, del buon cibo e di tutto quello che riguarda le nostre tradizioni uniche ed apprezzatissime anche all’estero. La società Blanchere Illumination ha affidato l’appalto del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione ad una ditta casertana. L’operazione, come già predetto, quest’anno è ancora più grande: altre 7 zone godranno dell’illuminazione natalizia, oltre alle 25 già coperte negli anni scorsi.