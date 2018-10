Si chiude con successo aMare Nostrum. Il Sindaco La Monica: a Cetara il primo passo verso gli stati generali della pesca

Si è chiuso oggi il IV seminario nazionale dei FLAG che, nell’ambito del progetto aMare Nostrum, ha riunito a Cetara i rappresentanti di oltre 53 FLAG provenienti da tutta Italia per discutere delle strategie di sviluppo della pesca.

L’evento ha rappresentato una importante occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento della spesa per il PO FEAMP 2014/2020 con la Commissione Europea, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, i FLAG nazionali e le rispettive Regioni che hanno partecipato.

Al centro della discussione anche il tema della valutazione performante nelle strategie di sviluppo dei FLAG, attraverso la presentazione delle nuove linee guida europee, redatte dall’unità di supporto della Commissione – FARNET.

È soddisfatto il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica: “Sono orgoglioso di questa iniziativa che ha acceso i riflettori sulla pesca che per Cetara e per la Campania rappresenta una risorsa identitaria di grande valore culturale ed economico. Sono onorato di aver potuto ospitare i rappresentanti della pesca di tutta la filiera istituzionale. In occasione dell’iniziativa di lancio del progetto aMare Nostrum – finanziato dalla Regione Campania, Mis. 5.68 PO FEAMP 2014/2020 – abbiamo consegnato al Commissario Europeo Vella e al Sottosegretario Manzato un documento con il quale sollecitiamo l’iter di approvazione per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta per la colatura di alici e abbiamo colto l’occasione per aprire le porte del primo Museo Cantina dedicato alla pesca e alla colatura di alici di Cetara. Infine raccogliamo con entusiasmo l’idea lanciata dal Sottosegretario di dare inizio al percorso organizzativo degli stati generali della pesca italiana.”

La referente della Regione Campania, Priorità 4 Antonella Cammarano ha manifestato la soddisfazione per le attività che si sono realizzate durante l’iniziativa aMare Nostrum e per il proficuo lavoro svolto durante il 4° seminario nazionale della rete FLAG che ha rappresentato una ulteriore tappa nel percorso di rafforzamento del rapporto di collaborazione tra i vari livelli istituzionali coinvolti.

I rappresentanti del MIPAAFT intervenuti dichiarano: “è stato un importante momento di confronto dal quale sono emerse opportunità concrete e nuovi obiettivi di sviluppo per il comparto. Abbiamo condiviso progetti di cooperazione dei FLAG del mar Tirreno sulla promo valorizzazione dei prodotti della pesca costiera, raccogliendone la ferma volontà ad intraprendere una strategia comune così come proposto dal FLAG Approdo di Ulisse”.

A chiusura dei lavori, inoltre, è stato evidenziato che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, sta predisponendo progetti di distretto del turismo e della pesca che potrebbero rappresentare una ulteriore opportunità di sviluppo per le aree costiere della Campania.