Non è uno scherzo . Shannen Doherty a Positano, la protagonista di “Streghe” arriva in Costiera nella notte di Halloween . Nella perla della Costiera amalfitana la famosa attrice americana proprio quando si parla del Reboot di Streghe. Il reboot di Charmed, conosciuta in Italia con il titolo di Streghe, ha fin da subito avuto tantissimi problemi, non tanto in fase di realizzazione quanto per gli attacchi subiti dai fan della serie originale.

Non solo gli spettatori ma anche alcuni membri del cast come Rose McGowan hanno hanno dall’inizio parlato malissimo di questo progetto, senza aver ancora visto neanche un’immagine. Non è un caso che la serie abbia un rating bassissimo su IMDB, dove sono gli utenti ad esprimere le proprie preferenze.

Lo show è però stato accolto benissimo dalla critica, la quale ha sottolineato la capacità di essere impegnato e brillante al contempo e di saper adattare lo spirito della serie originale al contemporaneo. In fondo un buon gradimento della serie era abbastanza prevedibile visto che tra le autrici principali figura Jennie Snyder Urman, ovvero l’autrice di Jane the Virgin.

Recentemente, per tentare di invertire la tendenza da parte dei fan, si è schierata anche una delle star della serie originale. Di seguito le parole di Shannen Doherty: “Ho visto tante persone comportarsi in modo cattivo, negativo e crudele nei confronti dello show e del cast. I voglio ricordare a tutti che queste sono tre ragazze che semplicemente voglio recitare. Hanno una grande opportunità davanti a loro e io voglio implorare tutti di essere un po’ più gentili con loro.”

Sulla serie l’attrice aggiunge: “Questo è uno show su tre donne forti e anche se non si tratta del vostro Charmed, dovete in ogni caso congratularvi con voi stesse perché voi siete fan fedeli, i migliori al monto. Ed è solo grazie a voi che questo show può parlare alle nuove generazioni.”

Su Instagram, con il sorriso che l’ha sempre contraddistinta, l’ex Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, ha pubblicato una foto di Positano, qualche tempo fa quella con il suo medico e un lungo commovente post.

Continua così, con un amaro sorriso, la battaglia di Shannen Doherty contro il cancro. Sembrava fosse finita la dura lotta dell’attrice oggi 47enne, quando aveva annunciato la remissione della malattia ma, circa un mese fa una dichiarazione social aveva allarmato i follower: gli ultimi test a cui si era sottoposta per individuare la presenza di eventuali marcatori tumorali nel sangue ne avevano rilevato uno particolamente elevato.

“Test e risultati. Un marcatore tumorale è tornato buono. L’altro … elevato. Significa solo che vengo monitorata e altri test. Ma anche dopo quella chiamata, rimango positiva e sto facendo il punto della mia vita. Certamente aiuta a mettere le cose in prospettiva e ti ricorda quello che hai imparato attraverso il viaggio del cancro. E a volte ho bisogno di un aggiornamento. Come ho detto prima, il cancro cambia la tua vita in modi che nessuno potrebbe mai immaginare … tra l’altro, l’aumento può derivare da ogni genere di cose. Oh e vitamina D … ne ho bisogno anche di più”, aveva scritto la Doherty.

E pensare che l’attrice era da poco tornata sul set per nuovi progetti professionali: Shannen è diventata famosa al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla serie cult degli anni Novanta. Poi era arrivata la sua partecipazione al telefim Streghe e qualche altro ruolo minore. Da un paio di anni però sta combattendo una dura lotta contro il tumore al seno.

“Il mio medico mi ha prelevato un po’ di sangue in vista del prossimo intervento chirurgico”. Nel post l’attrice non entra nei dettagli, ma fa capire che a breve finirà di nuovo sotto i ferri.

E col marito Kurt Iswarienko sempre al suo fianco.