Sfiora la vittoria un volitivo Sant’Agnello

Ai costieri in qualche occasione manca solo la gioia di gonfiare la rete contro un’Eclanese che però non sta a guardare

Redazione – Un buon Sant’Agnello sfiora la vittoria ed in qualche occasione gli manca solo la gioia di gonfiare la rete contro un’Eclanese che però non sta a guardare.

Una gara vivace disputata al ‘dei Pini’ specie nella prima frazione dove la contendenti hanno cercato di violare la porta avversaria in varie occasioni, di cui qualcuna anche mangiata, poi una seconda frazione nella quale le sostituzioni l’hanno fatta da padrone e si può solo annotare qualche spunto di ottima fattura.

Il promo affondo è di marca gialloblu che viene sventato in angolo dai costieri che poi tentano qualcosa cercando di sfruttare una punizione dalla sinistra ma non se ne fa nulla, mentre dopo qualche velleitario tentativo gli eclanesi ci provano con uno che passa ad un metro dal palo lungo locale. Ancora gli irpini che tentano qualche sortita con una sfera diagonale respinta dall’estremo locale, mentre quello ospite deve assistere alla grande occasione che si mangiano da buona posizione i santanellesi con la palla che è sparata sulla traversa dall’altezza dal calcio di rigore, forse la più ghiotta chance dalla gara.

La risposta degli irpini è con una punizione che va larga di un metro, poi menano le danze ma sono pericolosi solo con un diagonale passante in area, mentre da parte sua la squadra di mister Serrapica risponde con una palla da fondo campo che impegna il portiere ospite sul primo palo in angolo.

Una ripresa quasi alla camomilla, con le sostituzioni che la fanno da padrone per dare ancora qualche altra chance ma c’è solo qualche spunto da annotare: una sfera santanellese da 25 metri che coglie di sorpresa il portiere che non trattiene ma poi fortunosamente in uscita rimedia. La squadra eclanese ci prova ancora con un cross dalla destra che in area è rifinito di testa e c’è la respinta alla men peggio dell’estremo santanellese e la difesa allontana.

Ancora una palla pericolosa da parte dei santanellesi che su angolo di testa sfiorano il vantaggio ma la finalizzazione è larga di poco.

Nel weekend i costieri faranno visita agli altri costieri, ma quelli della zona amalfitana, al Costa d’Amalfi.

GISPA