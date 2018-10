SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO IN CAMPANIA TEMA DI QUEST’ANNO: LA RESILIENZA

Resilienza, un termine derivato dalla scienza, indica la proprietà che alcuni materiali hanno di conservare la propria struttura o di riacquistare la forma originaria dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o deformazione. In psicologia connota proprio la capacità delle persone di far fronte agli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la […]

Agora