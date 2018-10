Serie A, Napoli-Sassuolo: Azzurri pronti a dimenticare la sconfitta contro la Juventus

Ad una settimana di distanza dalla sconfitta contro la Juventus, il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto a ripartire. Gli Azzurri, in verità, con la vittoria al cardiopalma contro il Liverpool in Champions League, hanno dato l’impressione di aver già dimenticato la sconfitta di Torino e di essere carichi anche per il campionato.

Ancelotti dovrà fare a meno di Mario Rui, espulso contro i bianconeri, e proporrà Malcuit al suo posto. A sinistra confermato Hysaj, Maksimovic dovrebbe prendere il posto di Albiol, mentre è possibile che ci sarà un turnover consistente: via Callejon e Allan, dentro Verdi e Rog. Probabile panchina per Milik, con Insigne e Mertens titolari.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Verdi, Rog, Diawara, Zielinski; Insigne, Mertens.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.