Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: gli Azzurri domano i Neroverdi grazie a Ounas e Insigne

Due gol per archiviare la pratica Sassuolo e rimanere in coda alla Juventus, a sei punti di distanza. Il Napoli di Carletto Ancelotti sembra aver definitivamente dimenticato la batosta di Torino e, dopo la splendida gara giocata con il Liverpool in Champions League, trova la vittoria contro gli emiliani guidati da Roberto De Zerbi. Continua il momento sì di Lorenzo Insigne, che da inizio stagione è sicuramente tra i giocatori azzurri più in forma.

Il tecnico ex Bayern Monaco ha operato un sostanzioso turnover, con ben otto giocatori che erano partiti titolari con i Reds sostituiti. Bastano nove minuti di gioco per andare in vantaggio grazie al giovane Ounas, che approfitta di un errore clamoroso di Locatelli e dopo un sombrero delizioso a scavalcare Ferrari piazza di controbalzo la palla alle spalle di Consigli. Quest’ultimo si è reso protagonista di diverse parate importanti, specie su Mertens e Zielinski.

Nella ripresa ci pensa il solito Insigne a mettere il sigillo al risultato con uno splendido tiro a giro dal limite dell’area. Ora pausa Nazionali e poi testa all’Udinese.