SERIE C, LA CAVESE SI FERMA A VIBO

Con un gol per tempo la Vibonese si aggiudica il match che la vedeva affrontare la Cavese di mister Modica. 2-0 il finale con la formazione di Modica quasi mai parsa in partita. Eppure la gara sembrava mettersi bene per gli aquilotti che al 23′ ottenevano un penalty per fallo del portiere Mengoni su Flores. Dal dischetto Rosafio fallisce l’occasione mandando la palla direttamente fuori. Poco più tardi arriva il vantaggio dei calabresi, giunto su un autogoal dell’estremo difensore Vono su una mischia. Poi nella ripresa a siglare il raddoppio per i padroni di casa ci ha pensato Taurino. Martedì pomeriggio, nel turno infrasettimanale, la Cavese ospiterà il Matera.

Vibonese-Cavese 2-0

Marcatori: 31′ aut. Vono (V), 73′ Taurino (V)

Vibonese (3-5-2): Mengoni; Prezioso (61′ Ciotti), Camilleri, Altobello; Melillo (61′ Taurino), Collodel, Obodo, Scaccabarozzi (73′ Maciucca), Tito (86′ Malberti); Bubas (86′ Cani), Finizio. A disp.: Viscovo, Franchino, Carrozza, Donnarumma, Raso, De Carolis, Di Santo. All.: Nevio Orlandi.

Cavese (4-3-3): Vono; Bruno, Silvestri, Manetta (46′ Lia), Licata (46′ Inzoudine); Migliorini (64′ De Rosa), Favasuli, Tumbarello; Rosafio, Flores Heatley (67′ Sciamanna), Nunziante (71′ Bettini). A disp.: De Brasi, Mincione, Logoluso, Buda, Agate, Fella, Zmimer. All.: Giacomo Modica.

Arbitro: Francesco Luciani (sez. Roma 1).

Note: Ammoniti Silvestri, Favasuli (C), Altobello, Taurino (V). Recupero: 1′ pt.

TVOGGISALERNOSPORT