Sconfitta di misura per il San Vito Positano contro l’Agropoli.

Cade in casa il San Vito, ma l’avversario era sicuramente una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria, l’Agropoli come sappiamo è una squadra costruita per vincere il campionato e nonostante i giallorossi di mister Macera abbiano disputato una buona prova sono usciti sconfitti dal match del “De Sica”.

La cronaca: i delfini partono bene ed al quarto d’ora sfiorano il gol con D’Attilio, ma il suo destro finisce fuori di poco, alla destra di Ciccarelli. Al 35′ occasione per i locali con Vincenzi, ma i delfini sono abili a sfruttare le ripartenze. Su una di queste, Luise viene atterrato da un difensore avversario in area. Dal dischetto Pascual tira la botta centrale che spiazza Ciccarelli. Nella ripresa le occasioni scarseggiano ed il gioco è molto duro. Da segnalare solo una conclusione del locale Emma ed una grande chance per D’attilio al 68′ che calcia alto da buona posizione. Solita girandola di cambi nel finale di gara, ma il risultato non cambia.